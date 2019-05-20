Политика

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языкеТАСС 04:42

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
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Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Аргументы и Факты05:20

Зеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом

Lenta.ru05:17

Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Комсомольская правда04:37

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

ТАСС04:42

Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

ФАН04:12

Зеленский перешёл на русский язык, обращаясь к жителям Донбасса

Life.ru03:42

Зеленский перешел на русский, обращаясь к жителям Донбасса во время инаугурации

РЕН ТВ03:41
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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