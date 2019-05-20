Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языкеТАСС 04:42
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
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