Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языкеТАСС 04:42

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

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