Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборыРБК 11:42
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ. Он также назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Текст указа опубликован на сайте президента.
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Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
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Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400
Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
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Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
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В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Ликвидация командира ДНР попала на видео
Украинские военные сняли на видео с беспилотника ликвидацию командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова в Донецкой области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
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American Fugitive начинает войну с копами на РС и PS4
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Обновлено в 16:19
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Футбол
В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» Намли
Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли.
Обновлено в 17:45
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Наука
Небольшой четвероногий робот Doggo научился делать сальто
Небольшой четвероногий робот Doggo, разработанный в Стэнфордском университете (США), умеет прыгать на метровую высоту, а также проделывать такие сложные трюки, как обратное сальто.
Обновлено в 06:15
Энергетика
Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин
Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
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Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии
Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
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Зеленский начал первый день президентства с антироссийской риторики
Президент Украины Владимир Зеленский попросил США усилить санкционное давление на Россию.
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Экономика
Глава Минтруда сообщил об увеличении МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин заявил об увеличении минимального размера оплаты труда.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
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МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Гаджеты
Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов
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Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Авто
За 63-летний Mercedes-Benz 300SL Gullwing просят 1 миллион долларов
За автомобиль просят один миллион долларов, что, по мнению текущего владельца оправдано — всего было выпущено 308 таких машин.
Обновлено в 09:58