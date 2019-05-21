Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборыРБК 11:42

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ. Он также назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Текст указа опубликован на сайте президента.
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Сможет ли президент Владимир Зеленский выстроить личную вертикаль

Коммерсантъ16:25

Что произошло за день: вторник, 21 мая

Интерфакс13:50

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

РБК11:42

Указ Зеленского о роспуске Рады оценил эксперт

Газета.Ru12:51

Эксперт оценил указ Зеленского о роспуске Рады

RT на русском11:36

Зеленский подписал указ о досрочных выборах в Верховную раду

Фонтанка.Ру11:09

Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля

ТАСС10:53
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
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Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

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Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
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Васильева: отчетность в российских школах сокращена до минимума

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отчетность в образовательных организациях сокращена до минимума.
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В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34

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Издание Forbes опубликовало рейтинг "30 до 30", в который были включены тридцать самых перспективных россиян в возрасте моложе 30 лет в десяти категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа.
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Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android

Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
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Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика

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В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа

В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
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WP: переговоры о выступлении Мюллера в Конгрессе США зашли в тупик

Переговоры о возможности публичного выступления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США зашли в тупик.
Обновлено в 16:21
Теннис

Вихлянцева пробилась во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»

Обновлено в 09:27
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика

Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации

Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 08:39
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии во Владимирской области

Обновлено в 16:19
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
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Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Общество

Семья главы Крыма Сергея Аксёнова скупает элитную недвижимость в Москве, утверждает издание The Insider

Согласно опубликованной на днях декларации, Сергей Аксёнов за прошлый год заработал 3 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено в 09:40
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
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Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
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Медведев обсудит с премьер-министром Белоруссии ситуацию с нефтью

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас приедет в Москву 24 мая, чтобы обсудить с российским главой правительства Дмитрием Медведевым ситуацию с нефтепроводом «Дружба», сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
Обновлено в 11:20
Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

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Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

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Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
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