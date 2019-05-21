Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборыРБК 11:42

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ. Он также назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Текст указа опубликован на сайте президента.

Экономика 24 млн граждан могут лишить пенсии По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Общество Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.

Общество СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.

Армия и оружие Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.

Общество Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны» Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».

Происшествия Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Происшествия В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.

Армия и оружие Жириновский спрогнозировал американский удар по Ирану Ситуация вокруг Ирана накаляется и удар по нему может быть нанесен уже в скором времени, по крайней мере, до осени 2020 года.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что Гарик Харламов ревнует ее к визажисту Интересно, что в своем поздравлении актриса призналась, что именно к ней переодически Асмус ревнует муж.

Политика США ввели санкции против трех российских организаций Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Политика Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.

Политика На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).

Шоу-бизнес Сын Яны Рудковской привел в дом свою невесту Саша с гордостью заявляет, что Настя – его невеста, и часто приглашает девочку к себе в дом.

Политика Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Армия и оружие В Пентагоне заявили, что США не собираются воевать с Ираном Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что США не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

Игры Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5 Новая консоль уменьшила время загрузки игры в 19 раз Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в своем Twitter видеозапись с закрытого показа, на котором представители Sony демонстрировали возможности PlayStation 5 в сравнении с четвертой моделью, сообщает "Российская газета".

Политика Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Баррет на пост министра военно-воздушных сил.

Армия и оружие В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.

Происшествия Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.