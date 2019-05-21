Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборыРБК 11:42
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ. Он также назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Текст указа опубликован на сайте президента.
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