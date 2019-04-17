Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатовИзвестия вчера в 18:07

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский». Видеообращение по этой теме он выложил на своей странице в Facebook.

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