Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатовИзвестия вчера в 18:07
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский». Видеообращение по этой теме он выложил на своей странице в Facebook.
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Зеленского возмутили новые требования Порошенко к организации дебатов
Московский Комсомолецвчера в 20:42
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