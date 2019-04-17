Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатовИзвестия вчера в 18:07

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский». Видеообращение по этой теме он выложил на своей странице в Facebook.

Технологии Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.

Наука Определен признак скорой преждевременной смерти Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

Хоккей Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019 К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

Происшествия Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Игры Bloomberg нашел в России двух новых долларовых миллиардеров из Вологды В рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index появилось два новых представителя России.

Экономика Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ 13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.

Происшествия СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».

Авто Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4 Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.

Происшествия На Приморском шоссе иномарка влетела в дерево, водитель погиб Сегодня в района 4:44 утра на 23-м километре Приморского шоссе водитель 1995 года рождения, управляя Hyundai Solaris, вылетел в кювет, после чего машина врезалась в дерево.

Происшествия В Японии произошло извержение вулкана Асо Извержение одного из крупнейших в мире вулканов произошло неподалеку от японской АЭС «Иката».

Происшествия В Волгограде директора школы задержали за мошенничество Волгоградские следователи завели уголовное дело в отношении бывшего директора школы и его заместителя, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Политика Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.

Футбол Аллегри намерен продолжить работу в «Ювентусе» После вылета из Лиги чемпионов главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил о намерении продолжить работу с командой.

Происшествия Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.

Экономика «Укрнафта» отсудила у России компенсацию за Крым Международный арбитраж в Гааге встал на сторону "Укрнафты" и принял решение удовлетворить ее иск к России по поводу утраты имущества в Крыму в 2014 году.

Политика Стрелков: Войну в Донбассе Зеленский прекращать не намерен Экс-министр обороны ДНР уверил НСН, что с возможным приходом к власти Владимира Зеленского война в Донбассе не прекратится.

Политика Польского консула выдворили из Иркутска Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.

Политика Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.

Футбол Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет» Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан Эксперты отмечают, что двухколесные чемоданы хороши будут при путешествиях по бездорожью - колеса долговечны благодаря большему диаметру.

Экономика Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.

Общество Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей Оказалось, что несовершеннолетний сын мэра уральского города Серов за 2018 год заработал 409 тысяч рублей.