Политика
Зеленский раскритиковал бывшее рабочее кресло ПорошенкоИзвестия 05:16
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Ранее политик неоднократно заявлял о необходимости переноса администрации в другое место и создании там открытого рабочего пространства вместо кабинетной системы. Между тем его предшественник Порошенко уже переехал.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Обновлено в 11:21
Общество
Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США
ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:58
Общество
В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны
В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Здоровье
Прокуратура внесла в облдуму законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Прокуратура Калининградской области внесла в облдуму законопроект о запрете продажи электронных средств доставки никотина (вейпов) несовершеннолетним.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы
Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Игры
Team Ninja показала трейлер Nioh 2. Альфа-тест начнется 24 мая
Обновлено в 12:27
Спорт
Демар выиграл десятый этап велогонки «Джиро д’Италия»
Обновлено вчера в 12:31
Космос
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тысячи голодных пиявок
Компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнёва, входящей в госкорпорацию «Роскосмос» и занимающуюся разработкой спутников, потребовались голодные пиявки.
Обновлено в 10:59
Здоровье
В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике
Столичный эксперт на конференции в Кирове заявил о том, что в сложившейся ситуации порой виноваты сами медики.
Обновлено в 10:46
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Кольчугине сняли режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции на территории города Кольчугино Владимирской области, где минувшей ночью были нейтрализованы два боевика, снят.
Обновлено в 02:34
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Транспорт
«Аэрофлот» начнет летать в Сеул два раза в день
С 1 июня компания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Обновлено в 10:04
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Экономика
В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года
В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Общество
В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков
В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Космос
Обнаружена звезда, родившаяся при слиянии двух белых карликов
Команда российских и немецких астрономов обнаружила в созвездии Кассиопеи звезду J005311, которую породило слияние двух крупных белых карликов несколько десятков тысяч лет назад.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Наука
Остатки пигмента феомеланина картировали в окаменелостях древней мыши
Исследователи из США, Англии и Японии просветили рентгеновским излучением останки древней мыши и пронаблюдали распределение остатков пигментов в шерсти животного.
Обновлено в 04:10
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции по С-400
Москва считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:11
Общество
Магистратура формирует руководителей будущего
В правилах приема установлена 100-балльная система оценивания результатов вступительных испытаний, минимальный порог для поступления в магистратуру – 35 баллов.
Обновлено в 08:30
Путешествия
Эксперты обозначили восемь основных тенденций в туризме
Индивидуальный подход и рост значения технологий продолжат определять основные «тренды» в туризме.
Обновлено в 05:47
Общество
Мэрию Биробиджана не тревожит соседство «пивнухи» с детсадами, школой и университетом
В ситуации разбирался корреспондент интернет-газеты «Набат».
Обновлено в 06:30
Кино
Фонд кино получил 1 млрд рублей на создание семейных фильмов
Фонд кино получил от правительства страны 1 миллиард рублей, который направят на поддержку отечественных фильмов для детей и всей семьи.
Обновлено в 06:05