Политика

Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатовНезависимое телевидение Севастополя 02:51

На Facebook шоумена, лидера партии «Слуга народа» появилось видео-обращение к действующему главе государства. В видеоролике Зеленский критикует штаб Порошенко из-за условий по организации дебатов на НСК «Олимпийский».
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Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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