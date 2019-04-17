Политика
Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатовНезависимое телевидение Севастополя 02:51
На Facebook шоумена, лидера партии «Слуга народа» появилось видео-обращение к действующему главе государства. В видеоролике Зеленский критикует штаб Порошенко из-за условий по организации дебатов на НСК «Олимпийский».
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Зеленского возмутили новые требования Порошенко к организации дебатов
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