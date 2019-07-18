с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в Facebook.

Интернет «Яндекс» научился определять доходы своих пользователей Новая технология компании «Яндекс» позволяет определять уровень доходов клиентов сервисов.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Политика Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны Руководство Польши не пригласило российского лидера Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Экономика Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.

Здоровье Врач назвал шесть главных причин, мешающих похудеть Одними из главных причин, мешающих похудеть, Мясников назвал пищевые привычки и низкую физическую активность.

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Финансы Общий долг Китая превысил 300% ВВП В результате общая задолженность превысила $40 трлн, что составляет около 15% от общемирового долга.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».

Общество Роскачество определило лучший детский стиральный порошок ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Роскачества провели проверку 22 детских стиральных порошков из 9 стран с учётом 44 показателей качества и безопасности.

Армия и оружие В России упростили международные перевозки военной техники Законом предусматривается исключение требования о наличии документа, удостоверяющего допуск российского перевозчика к выполнению международных автомобильных перевозок при осуществлении перевозок вооружения, военной техники и военного имущества транспортными средствами Вооруженных сил Российской Федерации и органов Федеральной службы безопасности.

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Общество Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.

Политика Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10% Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.

Политика В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Политика Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.

Общество Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно.

Здоровье Новую методику введения препаратов химиотерапии внедрили в Домодедово Отмечается, что порт-системы облают рядом преимуществ по сравнению с катетерами - введение лекарств через эти устройства является безболезненным, снижается риск повреждения сосудов, исключается попадание токсичных средств на кожу.

Общество В РФ ужесточили наказание за подделку документов Сразу два закона, усугубляющих ответственность за подделку документов, приняла сегодня Госдума.

Армия и оружие Столтенберг оценил роль Турции в системе ПВО НАТО после покупки С-400 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по безопасности в США, заявил, что Турция продолжает играть важную роль в системе обеспечения противовоздушной безопасности Альянса, несмотря на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Общество Строитель подал в суд на Филиппа Киркорова Сотрудник строительной фирмы подал иск к певцу Филиппу Киркорову в Таганский суд Москвы с требованием о компенсации более 7,5 млн руб. Об этом сообщает "РИА Недвижимость".

Политика Парубий отказался созывать заседание Рады по просьбе Зеленского Верховная рада не может быть созвана на внеочередное заседание после закрытия очередной сессии, как об этом попросил президент Украины.

Происшествия BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.