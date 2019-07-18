с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в Facebook.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева боится неправильно воспитать сына Виктория пишет, что боится неправильно воспитать мальчика: недодать ему материнской любви и заботы или наоборот – дать ее слишком много.

Политика Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе «Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.

Футбол Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком» Атакующий полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на три года.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Политика МВД уточнило, когда можно наказывать за неуважение к власти Министерство внутренних дел рекомендовало сотрудникам возбуждать административные дела за неуважение к власти только в случае, если высказывание сопровождается нецензурной лексикой, непристойными изображениями, неприемлемыми оскорбительными выражениями.

Гаджеты Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Общество Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.

Хоккей Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.

Политика Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Политика Опрос показал, сколько партий могут пройти в Раду Четыре партии могут пройти в Верховную раду на досрочных выборах на Украине, лидирует политсила президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Общество Строитель в суде требует от Киркорова 7,5 млн рублей за ремонт дома Предприниматель, занимавшийся ремонтом дома певца Филиппа Киркорова, подал иск о компенсации более 7,5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

Армия и оружие Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

Спорт Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Политика Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Шоу-бизнес Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся Популярная эстрадная исполнительница заявила, что ее молодой муж Дмитрий Иванов стал инициатором расставания, но расстаются они без конфликтов.

Происшествия С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Наука Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.

Политика Зеленский решил упростить получение гражданства Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.