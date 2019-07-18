Политика

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания РадыRT на русском 07:02

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в Facebook.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
"Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - написал президент Украины в четверг в Facebook
.
ТАСС05:28

Подробнее о событии

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

RT на русском07:02

Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии

ТАСС05:28

Зеленский счел позором желание Рады устроить себе каникулы

Lenta.ru06:23

Зеленский застыдил Парубия за бездействие в Раде: «Позор, господа»

Московский Комсомолец06:15

Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием

Известия06:14

Зеленский назвал отказ спикера Рады созвать внеочередное заседание позором

РИА Новости06:12

Зеленский жестко отчитал Парубия за каникулы Рады

Газета.Ru06:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено в 07:33
Происшествия

Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева боится неправильно воспитать сына

Виктория пишет, что боится неправильно воспитать мальчика: недодать ему материнской любви и заботы или наоборот – дать ее слишком много.
Обновлено в 10:14
Политика

Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе

«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Футбол

Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»

Атакующий полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на три года.
Обновлено в 11:11
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика

МВД уточнило, когда можно наказывать за неуважение к власти

Министерство внутренних дел рекомендовало сотрудникам возбуждать административные дела за неуважение к власти только в случае, если высказывание сопровождается нецензурной лексикой, непристойными изображениями, неприемлемыми оскорбительными выражениями.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны

Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено в 10:50
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Кино

Первый канал покажет документальный фильм к 90-летию Шукшина

Обновлено в 11:33
Происшествия

BlaBlaCar проверит информацию о поездке в кабине машиниста поезда

Обновлено в 10:33
Общество

Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Хоккей

Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
Обновлено в 10:22
Футбол

Об избиениях в колонии Мамаева и Кокорина рассказал экс-заключенный

Обновлено в 06:17
Политика

Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено в 11:40
Политика

Опрос показал, сколько партий могут пройти в Раду

Четыре партии могут пройти в Верховную раду на досрочных выборах на Украине, лидирует политсила президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".
Обновлено вчера в 10:18
Общество

Строитель в суде требует от Киркорова 7,5 млн рублей за ремонт дома

Предприниматель, занимавшийся ремонтом дома певца Филиппа Киркорова, подал иск о компенсации более 7,5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе

Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:35
Спорт

Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 08:36
Политика

Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений

В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
Обновлено 16 июля в 19:47
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся

Популярная эстрадная исполнительница заявила, что ее молодой муж Дмитрий Иванов стал инициатором расставания, но расстаются они без конфликтов.
Обновлено в 11:25
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Гаджеты

В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6

В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6.
Обновлено в 07:38
Наука

Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом

Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.
Обновлено в 04:29
Политика

Зеленский решил упростить получение гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие

Российские истребители могут заменить американские в ВВС Турции

Обновлено в 09:02
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное