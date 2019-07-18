Политика

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания РадыRT на русском 07:02

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в Facebook.
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"Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - написал президент Украины в четверг в Facebook
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Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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