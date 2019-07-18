Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания РадыRT на русском 07:02
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в Facebook.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:15, Ашберн
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Вышел новый трейлер продолжения «Оно»
Премьера второй части намечена на 5 сентября. Напомним, что первая часть "Оно" вышла в сентябре 2017 года.
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Происшествия
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
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Серябкина обратилась к психологу после травли в Сети
Экс-солистка группы Serebro знакома с ней не понаслышке. В школе Серябкина видела, как травят детей из бедных семей.
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Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Политика
На Донбассе объявили бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное летнее перемирие.
Обновлено в 06:18
Политика
Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации мирного плана по Донбассу Европарламенту.
Обновлено в 10:55
Кино
Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 10:35
Общество
Instagram перестал показывать лайки
Обновлено в 12:20
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений
В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
Обновлено 16 июля в 19:47
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Кино
Хавьер Бардем может сыграть отца русалочки
Хавьер Бардем может присоединиться к актерскому составу диснеевской «Русалочки». Он ведет переговоры о роли царя Тритона.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe
Как ожидается, проект Baltic Pipe завершат осенью 2022-ого года. Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Полтавской области обнаружили осведомителя ФСБ
По данным ведомства, указанное лицо в 2016–2019 годах за деньги передавало сведения в ФСБ.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Телеканалы отметят юбилей Александра Ширвиндта
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Экономика
Реальные доходы россиян продолжают снижаться
Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам I полугодия 2019 года сократились на 1,3% в годовом сопоставлении, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Футбол
Клопп: «Только четыре команды могут каждый год тратить по 200-300 млн»
Только "Сити" и "ПСЖ" могут тратить каждый год столько, хотя, к ним присоединились "Барселона" и мадридский "Реал".
Обновлено в 07:18
Политика
Путин поручил разработать программу по безопасности дорожного движения
Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обновлено в 11:04