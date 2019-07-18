с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в Facebook.

Кино Вышел новый трейлер продолжения «Оно» Премьера второй части намечена на 5 сентября. Напомним, что первая часть "Оно" вышла в сентябре 2017 года.

Шоу-бизнес Серябкина обратилась к психологу после травли в Сети Экс-солистка группы Serebro знакома с ней не понаслышке. В школе Серябкина видела, как травят детей из бедных семей.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Политика На Донбассе объявили бессрочное перемирие Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное летнее перемирие.

Политика Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации мирного плана по Донбассу Европарламенту.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Происшествия В результате ДТП в Туве погибли семь человек В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.

Происшествия Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Общество Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Политика Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.

Политика Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.

Кино Хавьер Бардем может сыграть отца русалочки Хавьер Бардем может присоединиться к актерскому составу диснеевской «Русалочки». Он ведет переговоры о роли царя Тритона.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe Как ожидается, проект Baltic Pipe завершат осенью 2022-ого года. Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".

Происшествия В Полтавской области обнаружили осведомителя ФСБ По данным ведомства, указанное лицо в 2016–2019 годах за деньги передавало сведения в ФСБ.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Экономика Реальные доходы россиян продолжают снижаться Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам I полугодия 2019 года сократились на 1,3% в годовом сопоставлении, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.