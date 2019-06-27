Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ РоссииВедомости 10:59

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
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