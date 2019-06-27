Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ РоссииВедомости 10:59
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Политика
В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
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Обновлено в 12:44
Происшествия
На северо-востоке Москвы произошёл пожар на складе
«По адресу Ярославское шоссе, 2 произошло возгорание на площади 2000 кв. м», — цитирует агентство представителя пресс-службы.
Обновлено в 14:49
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Политика
Климкин ответил на критику Зеленского по поводу моряков
Главу украинского МИД Павла Климкина не смутило недовольство президента страны Владимира Зеленского самоуправством дипведомства в вопросе об освобождении моряков - как известно, переговоры на этот счет с Москвой были фактически сорваны Киевом.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева
В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды.
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Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России
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Обновлено в 11:23
Происшествия
Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:42
Кино
Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»
Обновлено в 03:04
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытках взлома сервисов компании
"Яндекс" сообщил о попытках взлома сервисов компании - пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что хочет похудеть
Певица поделилась с подписчиками, что из-за целлюлита стесняется надевать мини.
Обновлено в 11:36
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Правила долевого строительства поменяются в России с 1 июля
Правила долевого строительства поменяются в России с 1 июля.
Обновлено вчера в 10:21
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Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
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Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
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Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд
Обновлено вчера в 18:46
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«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Кино
Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
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Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 2020 года
В материале указывается, что первоначально санкции были введены 31 июля 2014 г. сроком на один год в ответ на действия России, «дестабилизирующие ситуацию на Украине».
Обновлено в 08:38
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Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Экономика
Биткоин за последние 24 часа опустился ниже 12 тысяч долларов
За последние полтора месяца биткоин вырос в цене практически в два раза.
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Футбол
«Ростов-Дон» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
Соперниками «Ростов-Дона» по группе В стали польский «Люблин», румынский «Бухарест» и датский «Эсбьерг».
Обновлено в 14:32