Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ РоссииВедомости 10:59

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Политика В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Политика Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ 26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.

Происшествия На северо-востоке Москвы произошёл пожар на складе «По адресу Ярославское шоссе, 2 произошло возгорание на площади 2000 кв. м», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

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Политика Климкин ответил на критику Зеленского по поводу моряков Главу украинского МИД Павла Климкина не смутило недовольство президента страны Владимира Зеленского самоуправством дипведомства в вопросе об освобождении моряков - как известно, переговоры на этот счет с Москвой были фактически сорваны Киевом.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Происшествия В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды.

Политика Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.

Происшествия Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Политика ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.

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Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

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Кино Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.

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