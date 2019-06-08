Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистамиRT на русском 04:19
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН. Отмечается, что каждый участник получил индивидуальное приглашение, встреча не анонсировалась для широкой публики и проходила не под запись.
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Происшествия
В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 05:43
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Диабет, кофе и другие необычные причины диареи
Кстати, есть и другие виды спорта, занятия которыми могут стать причиной развития диареи.
Обновлено в 06:59
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Политика
Демократическая партия Молдавии требует отставки президента республики
Как заявил на брифинге в субботу вице-председатель Демократической партии страны Андриан Канду, президент Молдавии, в частности, настаивал на нейтральном статусе страны, выступал за трехсторонние переговоры с Москвой и Евросоюзом по торговому соглашению, и выступал за запрет организаций, которые поддерживают объединение страны с Румынией.
Обновлено в 05:41
Политика
В Раде требуют судить экс-президентов Украины за госизмену
Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма должны быть осуждены за госизмену - заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко в эфире украинского телеканала NewsOne.
Обновлено в 05:17
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 06:25
Общество
В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности
Обновлено в 05:52
Наука
На Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Исследователи надеются, что открытие двух новых видов прыгающих крыс с клювом-пинцетом послужит аргументом для защиты горных лесов.
Обновлено 06 июня в 12:34
Армия и оружие
Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе
«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Политика
Путин передал бывший завод Порошенко в госсобственность России
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Объединенной судостроительной корпорации» акций «Севастопольского морского завода», который прежде принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 10:29
Экономика
Корпорация МСП и банк «Интеза» поддержат российско-итальянский бизнес
Корпорация МСП совместно с банком «Интеза» разработают механизмы для обеспечения полноценного доступа представителей итальянских компаний, заинтересованных в создании бизнеса на территории России, к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП.
Обновлено в 06:03
Политика
Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Политика
На ПМЭФ подписали 650 соглашений на сумму 3,1 триллиона рублей
В рамках Петербургского международного экономического форума подписано 650 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета - ответственный секретарь Антон Кобяков.
Обновлено в 07:00
Происшествия
«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе
Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Культура
В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро
Обновлено в 05:46
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Футбол
Сборная России сыграет в красной форме с Сан-Марино
Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
Обновлено в 04:43