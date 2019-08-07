с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

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