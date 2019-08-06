Армия и оружие

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в ДонбассеRT на русском 02:52

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось
«На совещании, кроме президента, присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений вооружённых сил, секретарь СНБО Александр Данилюк», — говорится
 в сообщении.
RT на русском02:52

Подробнее о событии

Зеленский провел совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

Газета.Ru09:35

Зеленский экстренно собрал силовиков из-за ситуации в Донбассе

ФАН02:59

Зеленский собрал срочное совещание по ситуации в Донбассе

РЕН ТВ04:09

Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе

РБК04:00

Зеленский собрал у себя силовиков из-за гибели военных на Донбассе

Московский Комсомолец03:51

Зеленский созвал совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

РИА Новости04:41

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

RT на русском02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Политика

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Политика

Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева

В селе Кой-Таш около 200 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оказывают сопротивление силовикам.
Обновлено в 14:05
Общество

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Экономика

Орешкин связал замедление роста экономики с влиянием торговых войн

Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%.
Обновлено в 09:10
Космос

Curiosity обнаружил следы разлива рек и озер на Марсе

6.08.19 Марс преподносит новые сюрпризы.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации

Обновлено в 08:34
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским

В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Политика

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Обновлено в 09:13
Происшествия

СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов сделал видео в честь двенадцатилетия сына

В честь двенадцатилетия мальчика актер опубликовал в Instagram видео, составленное из фотографий его жены Ольги Дроздовой и наследника.
Обновлено в 09:55
Кино

Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону

Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Экономика

«Проект» нашел у Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей

Обновлено в 06:34
Происшествия

В СК возбудили дело после взрыва машины в Магнитогорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 04:53
Политика

Путин пошутил о пожарах перед пострадавшими от наводнения сибиряками

Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала подросшего сына

Ведущая и блогер Регина Тодоренко в первый раз опубликовала снимок со своим подросшим сыном.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Политика

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Музыка

В Парке Горького пройдет фестиваль хип-хоп-культуры

"В Парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль хип-хоп-культуры Nordance Battle, в котором примут участие танцоры и музыканты из России, Швеции и Финляндии", – говорится в сообщении.
Обновлено в 13:42
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка

Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Технологии

OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России

Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своей глобальной группировки спутников связи.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумов получил УДО

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных

Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Реал» не включил Хамеса и Мариано на игру с «РБ Зальцбург»

Обновлено в 07:06
Авто

Электрический пикап Tesla может получить название Model B

Согласно одной из теорий, электрический пикап Tesla получит название Model B. Она основывается на одном из сообщений Илона Маска в Twitter.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Борис Корчевников попал в аварию

Обновлено в 13:53
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Руслан Борисович Хомчак
Украинский военачальник
Украинский военачальник, начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ. Участник вооружённого конфликта на востоке Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное