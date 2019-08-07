Армия и оружие

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в ДонбассеRT на русском 02:52

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
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«На совещании, кроме президента, присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений вооружённых сил, секретарь СНБО Александр Данилюк», — говорится
 в сообщении.
RT на русском02:52

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