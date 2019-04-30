Политика
Зеленский встретился с митрополитом ПЦУВзгляд.ру вчера в 09:53
Избранный президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с предстоятелем так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Диалог проходит в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве, передает УНИАН. О встрече с Зеленским Епифаний сообщил в Twitter.
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Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
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Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина
Обновлено в 02:02
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 10:47
Наука
Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Обновлено 29 апреля в 15:00
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 29 апреля в 17:01
Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено 29 апреля в 06:14
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине
Обновлено в 01:55
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
На проспекте Художников отчим и пасынок устроили поножовщину
Отчим и пасынок порезали друг друга в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 02:34
Кино
Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»
Харингтон не поддержал недовольство поклонников и предположил, почему такой финал всё-таки выглядит логичным.
Обновлено вчера в 03:30
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Минпросвещения напомнило о необходимости соблюдения ПДД детьми
Министерство просвещения России напомнило о необходимости обратить отдельное внимание детей на правила дорожного движения в майские праздники, а также рекомендовало начать изучать ПДД с детского сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 01:40
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона.
Обновлено в 00:51
Наука
Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях
Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Зеленский пообещал украинцам работать не хуже Вашингтона
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Обновлено вчера в 21:17
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Кино
Король Ночи впервые заговорил
После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Лавров прокомментировал рост числа военных США в Польше
Увеличение численности американских войск на территории Польши демонстрирует курс Вашингтона на подрыв всех договоренностей в сфере безопасности, а главное одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55