Политика

Зеленский провел совещание на границе с КрымомLenta.ru 14:19

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В ходе визита Зеленский провел совещание на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» в Херсонской области.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский поручил
 завершить обустройство контрольно–пропускных пунктов въезда–выезда (КПВВ) на границе с Крымом к концу года.
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