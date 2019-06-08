Политика
Зеленский провел неформальную встречу с журналистамиРИА Новости 05:14
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
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Гаджеты
После обновления Huawei P30 Pro фотографирует еще лучше
Флагманский камерофон Huawei P30 Pro получил очередное обновление программного обеспечения за версией 9.1.0.161, размер которого составляет 316 МБ.
Обновлено в 08:55
Общество
Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Политика
«Газпром» может дать Украине скидку на газ
Алексей Миллер встретился с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко и сообщил, что они подтвердили уровень цен на газ, который обсуждали во время предыдущих встреч.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова
Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
Политика
Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии
Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
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Шоу-бизнес
Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина решила стать певицей
В своем профиле в Instagram Дарья Клюкина поделилась видео, где рассказала, что занимается с известным преподавателем по вокалу, которого считает одним из лучших в своем деле.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Общество
Бабиш заявил, что Чехия не планирует переходить на евро
Чехия связывает свой экономический рост с сохранением национальной валюты и не планирует переходить на расчеты в евро.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено 06 июня в 21:53
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Обновлено в 08:42
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Обновлено в 06:58
Экономика
Белоусов предлагает «закручивать» потребительское кредитование в РФ
Помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов считает, что в России пора «потихонечку закручивать» рост потребительского кредитования.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Игры
Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина
Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.
Обновлено в 07:30
Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Политика
Трамп запретил посольствам в США вывешивать ЛГБТ-флаги
Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила посольствам вывешивать радужные флаги в июне во время празднования Месяца гордости ЛГБТ.
Обновлено в 08:54
Спорт
Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Авто
«Мерседес» 1956 года продали за 1 234 567 долларов
Первым покупателем в 1956 году был Джордж Стернер из города Йорк в Пенсильвании; вторым, с 1978 по 2013 годы - компания Dr. Falk & Son из Нью-Кенсингтона той же Пенсильвании; затем «Мерседес» уехал греться в Калифорнию.
Обновлено в 08:30
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 04:43
Наука
Во Франции обнаружили доисторический камень с рисунками
Группа археологов из Франции нашла на своей территории камень, на котором изображены различные рисунки, в частности изображения зубра и лошади.
Обновлено в 10:01
Экономика
Снизилась смертность трудоспособных россиян
Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело Голунова
Общественный совет при МВД намерен проконтролировать расследование уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Анатолия Кучерену.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Под Киевом ограбили дом депутата Верховной рады
Неизвестные ограбили в Киевской области дом, который принадлежит внефракционному депутату Верховной рады Олегу Недаве.
Обновлено в 08:41
Происшествия
СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Наука
Томатный сок способствует снижению давления и «плохого» холестерина
В результате у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией было зафиксировано снижение кровяного давления.
Обновлено 05 июня в 10:25