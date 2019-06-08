Политика

Зеленский провел неформальную встречу с журналистамиРИА Новости 05:14

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
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Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

RT на русском04:19

Зеленский собрал журналистов на неофициальный разговор

Телеканал 360°05:44

Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

РИА Новости05:14

Зеленский провел закрытую встречу с украинскими журналистами

Московский Комсомолец04:37

Вино, клубника, шаурма: Зеленский накрыл журналистам поляну

Вести.Ru06:10

Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу

Газета.Ru03:02

Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу

Говорит Москва04:29
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Гаджеты

После обновления Huawei P30 Pro фотографирует еще лучше

Флагманский камерофон Huawei P30 Pro получил очередное обновление программного обеспечения за версией 9.1.0.161, размер которого составляет 316 МБ.
Обновлено в 08:55
Общество

Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Политика

«Газпром» может дать Украине скидку на газ

Алексей Миллер встретился с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко и сообщил, что они подтвердили уровень цен на газ, который обсуждали во время предыдущих встреч.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова

Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
Политика

Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии

Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина решила стать певицей

В своем профиле в Instagram Дарья Клюкина поделилась видео, где рассказала, что занимается с известным преподавателем по вокалу, которого считает одним из лучших в своем деле.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Общество

Бабиш заявил, что Чехия не планирует переходить на евро

Чехия связывает свой экономический рост с сохранением национальной валюты и не планирует переходить на расчеты в евро.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено 06 июня в 21:53
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Обновлено в 08:42
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Обновлено в 06:58
Экономика

Белоусов предлагает «закручивать» потребительское кредитование в РФ

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов считает, что в России пора «потихонечку закручивать» рост потребительского кредитования.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Игры

Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина

Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.
Обновлено в 07:30
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Политика

Трамп запретил посольствам в США вывешивать ЛГБТ-флаги

Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила посольствам вывешивать радужные флаги в июне во время празднования Месяца гордости ЛГБТ.
Обновлено в 08:54
Спорт

Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Авто

«Мерседес» 1956 года продали за 1 234 567 долларов

Первым покупателем в 1956 году был Джордж Стернер из города Йорк в Пенсильвании; вторым, с 1978 по 2013 годы - компания Dr. Falk & Son из Нью-Кенсингтона той же Пенсильвании; затем «Мерседес» уехал греться в Калифорнию.
Обновлено в 08:30
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 04:43
Наука

Во Франции обнаружили доисторический камень с рисунками

Группа археологов из Франции нашла на своей территории камень, на котором изображены различные рисунки, в частности изображения зубра и лошади.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Экономика

Снизилась смертность трудоспособных россиян

Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело Голунова

Общественный совет при МВД намерен проконтролировать расследование уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Анатолия Кучерену.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Под Киевом ограбили дом депутата Верховной рады

Неизвестные ограбили в Киевской области дом, который принадлежит внефракционному депутату Верховной рады Олегу Недаве.
Обновлено в 08:41
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Наука

Томатный сок способствует снижению давления и «плохого» холестерина

В результате у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией было зафиксировано снижение кровяного давления.
Обновлено 05 июня в 10:25
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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