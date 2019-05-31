Зеленский просит ЕС сохранить санкции против РоссииГазета.Ru 12:13

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главами МИД Польши и Швеции выразил надежду на продолжение санкционной политики в отношении России. Причем попросил он этого до тех пор, пока "украинские территории не будут возвращены полностью".

Политика США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2» Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.

Политика Против Порошенко возбудили дело о захвате власти Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Футбол «Интер» заинтересован в 19-летнем хавбеке «Фенербахче» Предполагается, что 19-летний македонец в ближайшие дни отправится в Милан для заключения контракта после того, как президент турецкого клуба Али Кок одобрит сделку.

Политика Россия расширила санкции против представителей Евросоюза Москва расширила ответные санкции против граждан Евросоюза, запретив им въезд на территорию РФ.

Армия и оружие На Украине заявили о крахе оборонной промышленности Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил о крахе оборонной промышленности страны.

Футбол Месси: «Перед уходом хочу выиграть что-то с Аргентиной» Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что перед завершением карьеры хотел бы выиграть трофей со сборной Аргентины.

Политика Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.

Футбол Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма» Ранее СМИ сообщили, что Янссен попал в сферу интересов «Локомотива».

Музыка Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети» В Сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой — в подкупе голосов для дочери.

Общество Новый закон есть — понимания нет Ждут ли владельцев квадратных метров не только квартир, но теперь и придомовых территорий новые расходы — пыталась разобраться Анастасия Ишменева.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Политика Трамп назвал Меган Маркл злобной Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.

Общество Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.

Гаджеты Apple намерена отказаться от iTunes Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, заменив его на приложения для разных видов контента.

Авто Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73 Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.

Наука Названа новая причина вымирания неандертальцев Прежде выдвигали теории, где причинами исчезновения неандертальцев называли климатические изменения.

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Происшествия Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.

Происшествия Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе 60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.

Политика Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.

Гаджеты Tmall случайно анонсировала Realme 3 Pro и его цены в России Источником информации выступила онлайн-платформа AliExpress Tmall, на которой случайно открыли страницу смартфона с ценниками.