Зеленский просит ЕС сохранить санкции против РоссииГазета.Ru 12:13

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главами МИД Польши и Швеции выразил надежду на продолжение санкционной политики в отношении России. Причем попросил он этого до тех пор, пока "украинские территории не будут возвращены полностью".

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $62 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.

Политика На Украине изменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Общество В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку» В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Футбол Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".

Происшествия «Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».

Происшествия Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.

Происшествия Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.

Происшествия Названы причины сбоев в московском метро в мае Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.

Экономика Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Политика Китай создаст список ненадежных иностранных компаний В список будут включаться иностранные компании и лица, пренебрегающие правилами рынка, налагают эмбарго или прекращают осуществлять поставки китайским компаниям по некоммерческим причинам.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Кино Минкультуры прокомментировало удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не причастно к удалению ряда сцен из фильма «Рокетмен» режиссёра Декстера Флетчера о жизни британского музыканта Элтона Джона.

Общество Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.

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Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.

Шоу-бизнес Настю Каменских приняли за Ким Кардашьян «Попа, как у Ким», « не, Ким и рядом не стояла», «какая красотка, Кардашьян до нее далеко, мои ноги сами тянуться в спортзал», - писали подписчики.

Политика Мексика направит делегацию в США для решения вопроса новых пошлин Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем письме Дональду Трампу сообщил, что отправляет в США делегацию для решения вопроса новых пошлин, вводимых из-за сложной ситуации с незаконной миграцией.

Происшествия Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.

Общество В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.

Кино Депутаты и деятели культуры обсудили ограничения в сфере кино Участников заседания проблема с выдачей прокатных удостоверений волновала и в другом плане.

Политика Трамп объявит об выдвижении на второй срок 18 июня Об официальном выдвижении кандидатом в президенты США действующий глава Белого дома Дональд Трамп объявит 18 июня.

Политика Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».