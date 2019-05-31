Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против РоссииГазета.Ru 12:13
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главами МИД Польши и Швеции выразил надежду на продолжение санкционной политики в отношении России. Причем попросил он этого до тех пор, пока "украинские территории не будут возвращены полностью".
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с чего всё началось
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.RT на русском09:05
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