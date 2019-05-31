Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против РоссииГазета.Ru 12:13

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главами МИД Польши и Швеции выразил надежду на продолжение санкционной политики в отношении России. Причем попросил он этого до тех пор, пока "украинские территории не будут возвращены полностью".
Читать в источнике
с чего всё началось
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует
 пресс-служба президента Зеленского.
RT на русском09:05

Подробнее о событии

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

RT на русском09:05

Зеленский поддержал санкции против России

URA.Ru09:36

Зеленский надеется, что ЕС сохранит антироссийские санкции

РИА Новости09:05

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

Газета.Ru12:13

Зеленский надеется на продолжение санкций против России

ТАСС08:55

Зеленский понадеялся на санкции против России до возвращения Крыма и Донбасса

Lenta.ru08:47

Зеленский поблагодарил поляков и шведов за санкции против России

Rambler News Service08:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Баскетбол

Дрэймонд Грин: до драки с Дрейком не дошло

Обновлено в 05:31
Политика

Антиохийский иерарх заявил об «ошибке» патриарха Варфоломея на Украине

Священнослужитель считает, что константинопольский патриарх Варфоломей совершил «ошибку», помогая становлению неканонической церкви на Украине.
Обновлено в 16:01
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Футбол

Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено в 10:56
Происшествия

Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности

Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Футбол

Черчесов поделился мнением о будущих соперниках сборной России

Тренерский штаб сборной России не может рассуждать о предстоящих встречах с командами Сан-Марино и Кипра как о матчах с легкими соперниками, всегда необходимо работать и правильно готовиться, заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Обновлено в 07:19
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Финансы

Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 04:31
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Общество

Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Обновлено в 11:45
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Общество

В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Культура

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Космос

Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира

Проблемы с графиком усугубились в декабре 2016 года, когда инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем при тестировании уникального солнечного экрана "Джеймса Уэбба".
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский устроил спортзал в здании Администрации президента Украины

Обновлено в 02:51
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31
Футбол

«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

Обновлено в 15:30
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Политика

Китай ввел ответные пошлины на 5 тыс. товаров из США объемом $60 млрд

Пошлины в отношении еще 974 наименований повышены до 10%. Четвертая группа товаров из 595 позиций будет облагаться пошлинами 5%.
Обновлено в 12:25
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика

Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине

Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Авто

Компания Dongfeng запустила продажи кроссовера за 620000 рублей

Автомобилестроительная компания Dongfeng запустила продажи новой версии кроссовера S560.
Обновлено в 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное