Зеленский просит ЕС сохранить санкции против РоссииГазета.Ru 12:13

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главами МИД Польши и Швеции выразил надежду на продолжение санкционной политики в отношении России. Причем попросил он этого до тех пор, пока "украинские территории не будут возвращены полностью".

Политика Антиохийский иерарх заявил об «ошибке» патриарха Варфоломея на Украине Священнослужитель считает, что константинопольский патриарх Варфоломей совершил «ошибку», помогая становлению неканонической церкви на Украине.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Футбол Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.

Происшествия Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.

Футбол Черчесов поделился мнением о будущих соперниках сборной России Тренерский штаб сборной России не может рассуждать о предстоящих встречах с командами Сан-Марино и Кипра как о матчах с легкими соперниками, всегда необходимо работать и правильно готовиться, заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Финансы Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».

Футбол Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Общество До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.

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Культура Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.

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Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.

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Космос Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира Проблемы с графиком усугубились в декабре 2016 года, когда инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем при тестировании уникального солнечного экрана "Джеймса Уэбба".

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Политика Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.

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