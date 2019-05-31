Зеленский высказался за продолжение антироссийских санкцийПрофиль 09:26

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за продолжение санкций против России до тех пор, пока не будут возвращены «оккупированные украинские территории», сообщает Интерфакс.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Политика Косово планирует объединяться с Албанией Косово пригрозило Европейскому союзу, что будет объединяться с Албанией.

Общество В России вступают в силу правила тюнинга автомобилей Правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступают в силу в России с 1 июня.

Происшествия Названы причины сбоев в московском метро в мае Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Происшествия Готовившего теракт курсанта военной академии признали невменяемым Молодого человека обвиняли в подготовке теракта и признали невменяемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Здоровье Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $62 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.

Политика ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.

Авто Infiniti прекратила продажи двух моделей в России Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .

Происшествия Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.

Шоу-бизнес Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой забрал у нее детей Что касается детей Бритни Спирс, то они проживают не с ней, а с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.

Хоккей Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» Лидер «Сент-Луис Блюз» форвард Владимир Тарасенко пропустил тренировку, сообщает журналист Дэн Роузен.

Происшествия На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.