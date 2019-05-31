Политика
Зеленский высказался за продолжение антироссийских санкцийПрофиль 09:26
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за продолжение санкций против России до тех пор, пока не будут возвращены «оккупированные украинские территории», сообщает Интерфакс.
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с чего всё началось
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.RT на русском09:05
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