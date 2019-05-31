Зеленский просит ЕС сохранить санкции против РоссииГазета.Ru 12:13

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главами МИД Польши и Швеции выразил надежду на продолжение санкционной политики в отношении России. Причем попросил он этого до тех пор, пока "украинские территории не будут возвращены полностью".

Политика Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17 Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным", заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.

Происшествия Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня в России С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.

Политика Главы МИД Франции и Германии провели переговоры с Зеленским Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 30 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Музыка Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети» Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».

Происшествия В Италии извергается вулкан Этна На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.

Происшествия Noize MC пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии после фестиваля в Лужниках В Росгвардии заявили, что действия их сотрудников во время конфликта на фестивале были «адекватны ситуации».

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.

Общество В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку» Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Футбол Черчесов рассказал, какая роль отведена Комличенко в сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что перспективы форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко зависят от него самого.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.

Общество Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Общество Рособрнадзор согласовал перенос ЕГЭ Дагестану, Чечне и Ингушетии Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) согласовала Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за Ураза-Байрама, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Наука Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.

Кино Шнуров выступил за использование матерных слов в фильмах Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров предлагает разрешить использование нецензурной лексики в российских фильмах.

Политика Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.

Политика В России могут полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.

Шоу-бизнес Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.

Политика Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.

Происшествия Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Наука Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.