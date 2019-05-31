Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против РоссииГазета.Ru вчера в 12:13

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главами МИД Польши и Швеции выразил надежду на продолжение санкционной политики в отношении России. Причем попросил он этого до тех пор, пока "украинские территории не будут возвращены полностью".
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«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует
 пресс-служба президента Зеленского.
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URA.Ruвчера в 09:36
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Общество

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Политика

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Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
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Политика

Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17

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Общество

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Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году Подготовительные работы по строительству российско-китайской канатной дороги в Приамурье начнутся уже в этом году.
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Общество

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Политика

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Происшествия

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Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

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Движение автомобилей по Каширскому шоссе в сторону Московской области затруднено из-за аварии, в которой пострадали два человека.
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Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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