Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборовИзвестия вчера в 23:42
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.ТАССвчера в 21:18
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦИК Украины официально объявил кандидатов на пост президента во втором туре
Говорит Москвавчера в 23:41
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Здоровье
В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР
В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине
Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
Обновлено вчера в 18:12
Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:04
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Минфин предложил увеличить НДС на напитки с сахаром
Минфин предложил отменить льготную десятипроцентную ставку НДС для сахаросодержащих алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 06:17
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
На выборах президента Украины лидирует Зеленский
Зеленский и Порошенко набрали более 50% и проходят во второй тур выборов, который пройдет 21 апреля.
Обновлено 31 марта в 23:04
Происшествия
При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека
«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Пластического хирурга из Краснодара подозревают в уродовании пациенток
Обновлено вчера в 09:26
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Космос
NASA изъявило желание отправить зонд на Меркурий
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Житель Таиланда выиграл в лотерею почти миллион долларов
Работающий на одном из пляжей Таиланда спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов США (30 миллионов бат).
Обновлено в 00:02
Политика
Россияне высказали мнение об объединении России и Белоруссии
Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 00:40
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено вчера в 04:49
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей
«Тампа» обыграла «Оттаву» благодаря трём голевым передачам Кучерова
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Обновлено в 00:32
Энергетика
Нефть настроена протестировать уровень $70
Цена 17 дней находится в боковом тренде в диапазоне $2,5. Покупатели не торопятся выходить из длинных позиций и ожидают прорыва уровня зоны сопротивления 68,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.
Обновлено вчера в 00:15
Авто
Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России
Российские дилеры марки объявили старт продаж обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе японского бренда в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:18
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено вчера в 14:20