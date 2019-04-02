Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборовИзвестия вчера в 23:42

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.
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Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.
ТАССвчера в 21:18

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ЦИК Украины лишил Тимошенко права на второй тур выборов

Lenta.ruвчера в 22:47

ЦИК Украины: Зеленский и Порошенко прошли во второй тур президентских выборов

Вести.Ruвчера в 21:25

Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов на Украине

Газета.Ruвчера в 22:15

ЦИК Украины подтвердил выход Зеленского и Порошенко во второй тур

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Гонка для двоих: Порошенко оставил Тимошенко без второго тура

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Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

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ЦИК Украины официально объявил кандидатов на пост президента во втором туре

Говорит Москвавчера в 23:41
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Здоровье

В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР

В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине

Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
Обновлено вчера в 18:12
Футбол

Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:04
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

Обновлено вчера в 15:36
Экономика

Минфин предложил увеличить НДС на напитки с сахаром

Минфин предложил отменить льготную десятипроцентную ставку НДС для сахаросодержащих алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 06:17
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие

National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»

Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

На выборах президента Украины лидирует Зеленский

Зеленский и Порошенко набрали более 50% и проходят во второй тур выборов, который пройдет 21 апреля.
Обновлено 31 марта в 23:04
Происшествия

При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека

«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе

Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Пластического хирурга из Краснодара подозревают в уродовании пациенток

Обновлено вчера в 09:26
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Космос

NASA изъявило желание отправить зонд на Меркурий

Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Общество

Житель Таиланда выиграл в лотерею почти миллион долларов

Работающий на одном из пляжей Таиланда спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов США (30 миллионов бат).
Обновлено в 00:02
Политика

Россияне высказали мнение об объединении России и Белоруссии

Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 00:40
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Политика

Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено вчера в 04:49
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Технологии

Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей

«Тампа» обыграла «Оттаву» благодаря трём голевым передачам Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Обновлено в 00:32
Энергетика

Нефть настроена протестировать уровень $70

Цена 17 дней находится в боковом тренде в диапазоне $2,5. Покупатели не торопятся выходить из длинных позиций и ожидают прорыва уровня зоны сопротивления 68,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.
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Авто

Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России

Российские дилеры марки объявили старт продаж обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе японского бренда в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:18
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено вчера в 14:20
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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