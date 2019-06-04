Политика
Зеленский прокомментировал заявления о возможном дефолте на УкраинеЦарьград вчера в 20:35
Олигарх уверен в том, что "гражданам Украины" надо отдохнуть от реформ, "навязанных МВФ", мол, именно поэтому они и проголосовали за Зеленского. И в том случае, если новый президент продолжит слушать советы Запада, "он кончит так же, как Порошенко".
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с чего всё началось
По его словам, подобные сообщения — это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией, передает слова Зеленского пресс-служба его администрации.Известиявчера в 18:58
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
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Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».
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Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда сцен из фильма "Рокетмен".
Обновлено вчера в 23:30
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В России о сбоях в работе соцсети сообщают пользователи Самары.
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Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией
Вооруженный конфликт между Россией и США, скорее всего, может произойти не в Сирии, а на Украине.
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Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
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Китайский клон AMD Ryzen обнажил лицо на новых фотографиях
В конце недели на страницах форума ChipHell появились подробные фотографии рабочей станции Sugon W330-35, которая использует восьмиядерный процессор Hygon C86 3185, являющийся аналогом AMD Ryzen первого поколения.
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В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
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Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено 03 июня в 19:38
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После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского
«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
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Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
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У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
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Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
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