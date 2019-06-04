Зеленский прокомментировал заявления о возможном дефолте на УкраинеЦарьград вчера в 20:35

с чего всё началось

Олигарх уверен в том, что "гражданам Украины" надо отдохнуть от реформ, "навязанных МВФ", мол, именно поэтому они и проголосовали за Зеленского. И в том случае, если новый президент продолжит слушать советы Запада, "он кончит так же, как Порошенко".

Зеленский прокомментировал заявления о возможном дефолте на Украине

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