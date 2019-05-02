Политика

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВЭкономика сегодня вчера в 09:53

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году. В качестве ведущего в нем выступает Владимир Зеленский, шоу выйдет на экраны страны 3 мая.
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Зеленский отреагировал на выход шоу со своим участием на НТВ

Газета.Ruвчера в 16:49

Зеленский прокомментировал выход шоу на НТВ с его участием

РБКвчера в 12:55

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

RT на русскомвчера в 08:50

Зеленский ответил на запуск телеканалом НТВ шоу с его участием

Ведомостивчера в 11:43

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на российском канале

REGNUMвчера в 10:22

Зеленский высказался о выходе шоу с его участием на российском ТВ

Взгляд.рувчера в 09:16

Зеленский оценил запуск шоу со своим участием на НТВ

Московский Комсомолецвчера в 12:55
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Спорт

«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала

Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

На Украине заявили о деградации экономики страны

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 23:30
Космос

Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети

Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено 01 мая в 12:38
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

На Украине оценили готовность России к «военному обострению»

Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса

Обновлено вчера в 07:41
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Политика

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске

Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Хави объявил о завершении карьеры

Известный полузащитник Хави объявил о завершении карьеры футболиста.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом

Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Транспорт

В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники

Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено вчера в 20:17
Космос

Марс в фотографиях и звуках. Жизнь ровера Opportunity уместили в двухминутный ролик

Музыкант и режиссер Джон Босвелл создал двухминутное видео про жизнь ровера Opportunity на Марсе.
Обновлено вчера в 03:31
Общество

В Башкирии убрали с дорог нелегалов

Врио главы Башкирии Радий Хабиров устроил чиновникам Госкомтранса разнос за то, что до сих пор получает жалобы от граждан, недовольных работой общественного транспорта.
Обновлено вчера в 22:26
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено вчера в 05:49
Хоккей

Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Пакуй чемодан: куда едут звезды на майские праздники

Побег от аллергии, путешествие с мужем, шашлыки с друзьями: «СтарХит» узнал, как звезды проведут майские праздники.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой

Обновлено вчера в 10:02
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру

Профессиональную карьеру завершила 23-летняя олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире Кэйтлин Осмонд из Канады.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

Бывший защитник «Зенита» дисквалифицирован за оскорбления судьи во Франции

22-летнего защитника «Бордо» Вукашина Йовановича дисквалифицировали на два матча лиги 1 за оскорбления бокового арбитра в матче 34-го тура против «Лиона» (2:3). На 73-й минуте Йованович получил красную карточку.
Обновлено в 01:44
Авто

Алла Шишкина продала подаренный за победу на Олимпиаде BMW. И вот почему

Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, что продала свой автомобиль BMW, подаренный за победу на Олимпиаде.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»

Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Общество

Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН

Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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