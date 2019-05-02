Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВЭкономика сегодня вчера в 09:53

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году. В качестве ведущего в нем выступает Владимир Зеленский, шоу выйдет на экраны страны 3 мая.

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ

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