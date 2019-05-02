Политика

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВЭкономика сегодня вчера в 09:53

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году. В качестве ведущего в нем выступает Владимир Зеленский, шоу выйдет на экраны страны 3 мая.
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Зеленский отреагировал на выход шоу со своим участием на НТВ

Газета.Ruвчера в 16:49

Зеленский прокомментировал выход шоу на НТВ с его участием

РБКвчера в 12:55

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

RT на русскомвчера в 08:50

Зеленский ответил на запуск телеканалом НТВ шоу с его участием

Ведомостивчера в 11:43

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на российском канале

REGNUMвчера в 10:22

Зеленский высказался о выходе шоу с его участием на российском ТВ

Взгляд.рувчера в 09:16

Зеленский оценил запуск шоу со своим участием на НТВ

Московский Комсомолецвчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:25, Ашберн
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Футбол

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши

Причинами указаны враньё и фальшь, сообщает «Комсомольская Правда Екатеринбург». Пост в аккаунте Петросяна в Instagram появился 2 мая.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Космос

В «Космокурсе» назвали ресурс разрабатываемых космических кораблей

Глава частной российской ракетно-космической компании рассказал, что проект разрабатываемого космического корабля предусматривает возможность использования каждого аппарата для совершения 12 полётов.
Обновлено в 03:16
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе

Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Обновлено в 01:36
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Космос

«Близнец» челябинского метеорита может прилететь на Землю

Обновлено вчера в 05:19
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске

Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса

Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга

Обновлено в 02:43
Космос

NASA показало фото заката на Марсе

Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Политика

Трамп заявил, что не стремится к военной операции в Венесуэле

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников американского лидера сообщила, что Трамп не особо стремится проводить военную операцию в Венесуэле, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые за долгое время проводит время с дочерью Моникой

View this post on Instagram Приветики 👋 Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо ♥️ A post shared by Алина Белькевич (@lalina_one) on May 2, 2019 at 3:47am PDT К слову, восторг Анны Седоковой относительно семейного единения разделяет дочь Алина, которая также выложила совместный ролик с отдыха.
Обновлено в 00:57
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Хоккей

Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

Следующий матч пройдет 5 мая в Бостоне. Ранее сообщалось, что Панарин не желает думать об игре на ЧМ в составе сборной России.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Путин подписал закон об изоляции Рунета

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено 01 мая в 11:45
Кино

Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме

Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие

СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные

Обновлено вчера в 21:24
Политика

Коломойский назвал причину снижения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал журналистам, что в снижении численности населения Украины виновата «революция», передает RT.
Обновлено вчера в 15:09
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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