Политика

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВЭкономика сегодня 09:53

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году. В качестве ведущего в нем выступает Владимир Зеленский, шоу выйдет на экраны страны 3 мая.
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Зеленский ответил на запуск телеканалом НТВ шоу с его участием

Ведомости11:43

Зеленский оценил запуск шоу со своим участием на НТВ

Московский Комсомолец12:55

Зеленский оценил выход на НТВ шоу со своим участием

Газета.Ru12:05

Зеленский прокомментировал выход шоу на НТВ с его участием

РБК12:55

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на российском канале

REGNUM10:22

«Такое же шоу помогло мне стать президентом Украины»: Зеленский прокомментировал программу с его участием на НТВ

Царьград10:11

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

RT на русском08:50
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР

Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту

В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Политика

В Раде назвали тех, кто должен ответить за одесскую трагедию

Ответственность за трагедию 2014 года в Одессе лежит на полицейских и политиках, которые в этот момент были в городе.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Политика

Слова Зеленского об «общем» между Россией и Украиной оценили в Сети

Пользователи твиттера раскритиковали риторику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Политика

Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Террористы в Идлибе получают военную помощь от Турции

Турецкие военные пропустили конвой с боеприпасами к террористам, действующим на территории идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 10:17
Политика

Путин подписал закон об изоляции Рунета

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено вчера в 11:45
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Хоккей

Потапов стал игроком «Авангарда»

Обновлено в 03:53
Кино

В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Авто

Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием

Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.
Обновлено в 14:02
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами

Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Космос

Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе

Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Одессе полицейские задержали девушку с футболкой с символикой СССР

Обновлено в 12:37
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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