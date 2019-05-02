Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВЭкономика сегодня 09:53

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году. В качестве ведущего в нем выступает Владимир Зеленский, шоу выйдет на экраны страны 3 мая.

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ

Происшествия Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Происшествия В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

Происшествия В ДТП в Калужской области пострадали девять человек После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.

Политика В Раде назвали тех, кто должен ответить за одесскую трагедию Ответственность за трагедию 2014 года в Одессе лежит на полицейских и политиках, которые в этот момент были в городе.

Авто Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.

Политика Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.

Авто Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду 34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Армия и оружие Террористы в Идлибе получают военную помощь от Турции Турецкие военные пропустили конвой с боеприпасами к террористам, действующим на территории идлибской зоны деэскалации.

Политика Путин подписал закон об изоляции Рунета Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Общество Автор «Сталингулага» впервые дал интервью Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.

Кино В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов» В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Музыка Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением» Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.

Происшествия Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.

Наука Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО «АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.

Политика МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.

Происшествия В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.