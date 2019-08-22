с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8. По его словам, это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Транспорт Аэропорт Южно-Сахалинск планируют сделать всепогодным Власти Сахалинской области намерены сделать международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) всепогодным.

Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Кино Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.

Финансы Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Финансы C октября ограничат выдачу потребкредитов С первого октября финансовый регулятор начнет ограничивать банки в выдаче займов закредитованным гражданам.

Футбол «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

Общество В Находке ввели режим ЧС из-за ливня Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.

Шоу-бизнес Обезьяна украла на Бали у Ольги Бузовой очки По словам звезды «Дом-2», обезьяна прыгнул ей на голову, стащила очки и на глазах Бузовой разгрызла их.

Энергетика Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти» Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

Общество Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми» В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Политика На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Политика Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

Авто С сентября АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС Полный переход на электронные паспорта транспортного средства планируется на 1 ноября текущего года Как рассказали в компании АО «Электронный паспорт», являющимся оператором услуги в нашей стране, на днях в Министерстве промышленности и торговли России прошло совещании по вопросу введения электронного паспорта транспортного средства.