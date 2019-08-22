Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8Газета.Ru 20:06
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если "вернут полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Путин рассказал о работе специалистов, погибших в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, которые погибли в результате трагедии в Белом море, проводили работу над перспективными системами вооружений.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Политика
Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин
Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:52
Космос
Астронавты NASA совершили выход в открытый космос
Обновлено в 10:20
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Кино
Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс
В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
Обновлено в 00:30
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Происшествия
Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве
Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.
Обновлено в 17:31
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Здоровье
Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Шойгу сообщил об осложнении обстановки на западе и востоке России
Министр обороны отметил осложнение военно-политической обстановки на восточном направлении.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»
«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие
Boeing провалил создание перехватчика МБР
Министерство обороны США решило разорвать контракт с корпорацией Boeing, который предусматривал разработку кинетического перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV), предназначенного для уничтожения боеголовок МБР за пределами атмосферы на среднем участке траектории их полета.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила штурм горного города Кабани
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Штормовой ветер во Владивостоке сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке, местный житель хочет восстановить его своими силами.
Обновлено в 20:50
Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране
Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46