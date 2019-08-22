Политика

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8Газета.Ru 20:06

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если "вернут полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8

RT на русском21:14

Зеленский предложил России «обменять» Крым на место в G8

Московский Комсомолец20:16

Зеленский назвал условия для возвращения России в G7

Коммерсантъ20:59

Зеленский оценил идею возвращения России в G7

Lenta.ru20:25

Зеленский назвал условия для воссоздания G8 с участием России

РБК21:00

Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8

РЕН ТВ20:14

Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8

РИА Новости19:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено в 17:04
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия

Обновлено в 19:54
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено в 17:03
Армия и оружие

Путин рассказал о работе специалистов, погибших в Северодвинске

Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, которые погибли в результате трагедии в Белом море, проводили работу над перспективными системами вооружений.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии

Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Политика

Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин

Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:52
Космос

Астронавты NASA совершили выход в открытый космос

Обновлено в 10:20
Игры

Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit

Обновлено в 04:43
Кино

Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Наука

Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Экономика

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
Обновлено в 00:30
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Происшествия

Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве

Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.
Обновлено в 17:31
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Здоровье

Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга

Обновлено в 18:57
Общество

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Политика

Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Шойгу сообщил об осложнении обстановки на западе и востоке России

Министр обороны отметил осложнение военно-политической обстановки на восточном направлении.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»

«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие

Boeing провалил создание перехватчика МБР

Министерство обороны США решило разорвать контракт с корпорацией Boeing, который предусматривал разработку кинетического перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV), предназначенного для уничтожения боеголовок МБР за пределами атмосферы на среднем участке траектории их полета.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила штурм горного города Кабани

Обновлено вчера в 09:10
Общество

Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке

Штормовой ветер во Владивостоке сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке, местный житель хочет восстановить его своими силами.
Обновлено в 20:50
Культура

Кириенко назвал участников фестиваля «Таврида-Арт» будущим страны

Обновлено в 13:20
Экономика

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране

Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное