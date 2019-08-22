Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если "вернут полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

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