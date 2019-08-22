с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8. По его словам, это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Политика Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8 Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Политика Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Политика Флаги России подняли над Донецком Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Футбол Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало» Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени.

Футбол РФС продал на матч Россия — Казахстан уже 16 тысяч билетов Уже 16 тысяч билетов продано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана, сообщили в пресс-службе РФС.

Общество «Левада-центр»: каждый пятый россиянин верит в свое влияние на власть Пятая часть россиян (19%) верит в то, что они могут оказывать влияние на принятие государственных решений в стране (3% — «определенно да», 16% — «в какой-то мере да»).

Политика В Британии снимут документальный фильм о Путине Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.

Политика Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.

Экономика «Русагро» укрепилась в Черноземье Конъюнктура Группа "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича объявила о закрытии сделки по выкупу 22,5% ГК "Агро-Белогорье", занимающей третье место по объему производства свинины в России (объем выпуска 219,4 тыс. тонн в живом весе).

Происшествия Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 представили к госнаградам Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего аварийную посадку в Новоангарске, представят к госнаградам за проявленное мужество и профессионализм.

Происшествия В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.

Политика Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.

Армия и оружие МИД КНДР о политике США: «Может вызвать новую холодную войну» Политика США, которые недавно испытали крылатые ракеты средней дальности и планируют разместить самолеты F-35 и наступательную военную технику вблизи Корейского полуострова, «может вызвать новую холодную войну» в регионе.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Культура Финал конкурса «Мой город – мои возможности» начался в Петербурге Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец выступила на открытие конкурса и подчеркнула, что проекты, которые реализуют финалисты, несут добро, свет и сострадание.

Политика Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.

Общество Робот «Федор» поздравил россиян с Днем государственного флага Робот "Федор" и космонавты на борту Международной космической станции поздравили россиян с Днем государственного флага России.