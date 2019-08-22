Политика

Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8РИА Новости 00:55

Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8. По его словам, это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал
 в Facebook, что условиями для возвращения России в G8 являются передача Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе.
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