Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8РИА Новости 00:55
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8. По его словам, это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что условиями для возвращения России в G8 являются передача Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе.РБКвчера в 20:42
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Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Футбол
Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
Обновлено вчера в 15:42
Здоровье
Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств
Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
Обновлено вчера в 09:14
Гаджеты
Вдвое дешевле. Nokia обещает дешевый 5G-смартфон
В свежем интервью Digital Trends директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) пообещал, что уже в следующем году в США будет выпущен куда более доступный Nokia 5G, который будет стоить примерно вдвое меньше существующих 5G-смартфонов.
Обновлено в 00:43
Политика
Фильм о «русском шпионе» Путине начал снимать британский телеканал
Трёхсерийный документальный фильм о российском президенте Владимире Путине запустил в производство британский Четвёртый канал (Channel 4). Проект называется «Путин: история русского шпиона», говорится в анонсе на сайте телеканала.
Обновлено в 01:48
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla выступили с совместным заявлением о произведённой ими блокировке цифрового сертификата, который мог позволять властям Казахстана следить за данными интернет-пользователей.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
За драку фанатов с ОМОНом «Зенит» оштрафован на сотни тысяч рублей
Игра завершилась вничью со счетом 1:1. В перерыве встречи болельщики сине-бело-голубых столкнулись с представителями ОМОНа.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Футбольные фанаты избили продюсера Ruptly в Афинах
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера российского видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем «Олимпиакос» — «Краснодар», сообщает RT.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек
Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Политика
Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США
Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Политика
Над Донбассом подняли российский флаг
Сегодня, 22 августа, на административных зданиях столицы Донбасса флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) были заменены на российские триколоры.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Здоровье
Желтые ногти расскажут о многих болезнях
Если ваши ногти внезапно пожелтели, это может рассказать о многих болезнях.
Обновлено вчера в 20:22
Энергетика
СМИ узнали о планах Минфина повысить налоги на нефтяную отрасль
Министерство финансов России может повысить налог на добычу полезных ископаемых, на нефть для компенсации 600 млрд рублей льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпромнефти», сообщает 22 августа «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:18