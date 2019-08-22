с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8. По его словам, это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Общество Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника» Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.

Футбол Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.

Здоровье Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.

Киберспорт В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.

Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.

Гаджеты Вдвое дешевле. Nokia обещает дешевый 5G-смартфон В свежем интервью Digital Trends директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) пообещал, что уже в следующем году в США будет выпущен куда более доступный Nokia 5G, который будет стоить примерно вдвое меньше существующих 5G-смартфонов.

Политика Фильм о «русском шпионе» Путине начал снимать британский телеканал Трёхсерийный документальный фильм о российском президенте Владимире Путине запустил в производство британский Четвёртый канал (Channel 4). Проект называется «Путин: история русского шпиона», говорится в анонсе на сайте телеканала.

Интернет Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla выступили с совместным заявлением о произведённой ими блокировке цифрового сертификата, который мог позволять властям Казахстана следить за данными интернет-пользователей.

Политика Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".

Происшествия Два человека погибли при пожаре в Саратове По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.

Политика Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.

Кино Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».

Футбол За драку фанатов с ОМОНом «Зенит» оштрафован на сотни тысяч рублей Игра завершилась вничью со счетом 1:1. В перерыве встречи болельщики сине-бело-голубых столкнулись с представителями ОМОНа.

Происшествия Футбольные фанаты избили продюсера Ruptly в Афинах Греческие футбольные фанаты напали на продюсера российского видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем «Олимпиакос» — «Краснодар», сообщает RT.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Экономика Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.

Происшествия При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.

Политика Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.

Политика Над Донбассом подняли российский флаг Сегодня, 22 августа, на административных зданиях столицы Донбасса флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) были заменены на российские триколоры.

Шоу-бизнес Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.

Здоровье Желтые ногти расскажут о многих болезнях Если ваши ногти внезапно пожелтели, это может рассказать о многих болезнях.