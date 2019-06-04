Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолтаRT на русском вчера в 16:54

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.

Происшествия Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».

Политика Трамп не исключил военной операции США против Ирана Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.

Происшествия В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Здоровье Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Общество Эксперты назвали самые полезные ягоды Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Политика Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.

Футбол Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Общество В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.

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Политика Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией «Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Политика В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Общество ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи от шифрования «Совершенно секретно»: Федеральная служба безопасности затребовала у «Яндекса» передать ей ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Общество В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц "По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.

Происшествия Житель Хабаровского края 33 года жил без документов Первый в жизни документ, удостоверяющий личность, выдали полицейские 33-летнему жителю села Известковое Хабаровского края.

Политика Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".

Экономика Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.