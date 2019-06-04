Политика

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолтаRT на русском вчера в 16:54

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
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с чего всё началось
По его словам, подобные сообщения — это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией, передает слова Зеленского пресс-служба
 его администрации.
Известиявчера в 18:58

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Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

RT на русскомвчера в 16:54

Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на Украине

НТВвчера в 14:56

Зеленский назвал дефолт на Украине «слухами»

Московский Комсомолецвчера в 15:52

Зеленский заявил, что слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с его позицией

Росбалтвчера в 15:29

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Газета.Ruвчера в 15:28

Зеленский заявил, что слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с его позицией

ТАССвчера в 15:07

Зеленский заявил, что не собирается объявлять дефолт на Украине

Комсомольская правдавчера в 15:53
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Кино

Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:36
Происшествия

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов

Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».
Обновлено в 01:52
Политика

Трамп не исключил военной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing

В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:16
Здоровье

Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду

Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Кино

«Ирония судьбы» Барбары Брыльски: смерть дочери, измены мужа и скандал с Аллой Пугачевой

Без комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» не обходится ни одно новогоднее застолье.
Обновлено в 01:50
Общество

В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы

Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В Петербурге загорелся склад со стройматериалами

Пожар площадью 1000 квадратных метров произошел на складах со стройматериалами в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие

США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Обновлено вчера в 23:20
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Политика

Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией

«Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 01:49
Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество

ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи от шифрования

«Совершенно секретно»: Федеральная служба безопасности затребовала у «Яндекса» передать ей ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Обновлено в 01:17
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество

В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц

"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Житель Хабаровского края 33 года жил без документов

Первый в жизни документ, удостоверяющий личность, выдали полицейские 33-летнему жителю села Известковое Хабаровского края.
Обновлено в 02:45
Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Экономика

Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж

Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.
Обновлено в 01:00
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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