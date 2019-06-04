Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолтаRT на русском вчера в 16:54

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Авто Новое поколение Toyota RAV4 появится в продаже в октябре Известно, что новое поколение кроссовера построено на платформе GA-K с архитектурой TNGA, а его дизайн продолжает стилистику нового RAV4 в европейской версии.

Происшествия В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.

Происшествия Опубликовано имя главного подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ Задержаны подозреваемые в убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Двое из тех десяти, что убивали русского парня.

Общество Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.

Технологии IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.

Политика Совфед: Украина и Польша не остановят «Северный поток-2» Проект газопровода "Северный поток-2" состоится вне зависимости от позиции Украины и Польши, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Авто Представили новый Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake Среди «обновок» у AMG CLA 35 Shooting Brake появилась перенастроенная подвеска, спортивная рулевая система и усиленные тормоза.

Общество Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.

Политика Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана, сообщает 5 июня Al Arabiya.

Политика The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон Сегодня редкоземельные минералы необходимы для производства многочисленных технологий XXI века, начиная с мобильных телефонов и солнечных батарей, заканчивая системами вооружений, пишут Стивен Мур и Николас Лорис в статье для издания The Hill.

Экономика Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.

Футбол Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин празднуют хрустальную свадьбу Известная певица Валерия и продюсер Йосиф Пригожин 5 июня празднуют свой юбилей – хрустальную свадьбу.

Происшествия Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.

Космос Китай впервые осуществил космический запуск с морской платформы Китай впервые в своей истории осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с морской платформы.

Недвижимость Сочи стал лидером роста цен на жилье в России за пять лет За последние пять лет Сочи и Геленджик стали лидерами роста цен на вторичную недвижимость.

Политика Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".