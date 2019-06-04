Политика

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолтаRT на русском вчера в 16:54

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
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с чего всё началось
По его словам, подобные сообщения — это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией, передает слова Зеленского пресс-служба
 его администрации.
Известиявчера в 18:58

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Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

RT на русскомвчера в 16:54

Зеленский заявил, что не собирается объявлять дефолт на Украине

Комсомольская правдавчера в 15:53

Зеленский заявил, что слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с его позицией

Росбалтвчера в 15:29

Зеленский назвал дефолт на Украине «слухами»

Московский Комсомолецвчера в 15:52

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Газета.Ruвчера в 15:28

Зеленский заявил, что слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с его позицией

ТАССвчера в 15:07

Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на Украине

НТВвчера в 14:56
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Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:36
Авто

Новое поколение Toyota RAV4 появится в продаже в октябре

Известно, что новое поколение кроссовера построено на платформе GA-K с архитектурой TNGA, а его дизайн продолжает стилистику нового RAV4 в европейской версии.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке

Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Опубликовано имя главного подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ

Задержаны подозреваемые в убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Двое из тех десяти, что убивали русского парня.
Обновлено 03 июня в 19:29
Общество

Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации

Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Технологии

IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир

IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Совфед: Украина и Польша не остановят «Северный поток-2»

Проект газопровода "Северный поток-2" состоится вне зависимости от позиции Украины и Польши, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:49
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

Обновлено в 02:57
Политика

Путин назначил генерала начальником ФСБ в Челябинской области

Обновлено в 04:08
Футбол

«Реал» и «Манчестер Сити» поборются за «японского Месси»

«Реал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Токио» Такефусе Кубо, утверждает Nikkan Sports.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Авто

Представили новый Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake

Среди «обновок» у AMG CLA 35 Shooting Brake появилась перенастроенная подвеска, спортивная рулевая система и усиленные тормоза.
Обновлено в 03:50
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Политика

Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана, сообщает 5 июня Al Arabiya.
Обновлено в 02:34
Политика

The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон

Сегодня редкоземельные минералы необходимы для производства многочисленных технологий XXI века, начиная с мобильных телефонов и солнечных батарей, заканчивая системами вооружений, пишут Стивен Мур и Николас Лорис в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:45
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Происшествия

На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты на Кубани

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Валерия и Пригожин празднуют хрустальную свадьбу

Известная певица Валерия и продюсер Йосиф Пригожин 5 июня празднуют свой юбилей – хрустальную свадьбу.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

Обновлено в 01:54
Происшествия

Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Школьница утонула в реке в Наро-Фоминске

Обновлено в 03:41
Космос

Китай впервые осуществил космический запуск с морской платформы

Китай впервые в своей истории осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с морской платформы.
Обновлено в 03:35
Недвижимость

Сочи стал лидером роста цен на жилье в России за пять лет

За последние пять лет Сочи и Геленджик стали лидерами роста цен на вторичную недвижимость.
Обновлено в 03:54
Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Общество

Определены самые грязные регионы России

Обновлено в 04:13
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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