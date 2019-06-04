Политика
Зеленский высказался о дефолте на УкраинеГазета.Ru 15:28
Ранее в Киеве прояснили позицию Зеленского по дефолту. 26 мая олигарх Игорь Коломойский предложил Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины. Бизнесмен выразил уверенность, что Киеву стоит поступить с кредиторами так же, как это сделала Греция.
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По его словам, подобные сообщения — это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией, передает слова Зеленского пресс-служба его администрации.Известия18:58
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