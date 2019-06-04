Зеленский высказался о дефолте на УкраинеГазета.Ru 15:28

с чего всё началось

Ранее в Киеве прояснили позицию Зеленского по дефолту. 26 мая олигарх Игорь Коломойский предложил Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины. Бизнесмен выразил уверенность, что Киеву стоит поступить с кредиторами так же, как это сделала Греция.

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.

Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.

Политика Столтенберг озвучил Зеленскому условия по вступлению Украины в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с украинском лидером Владимиром Зеленским сформулировал условия по вступлению страны в альянс.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.

Здоровье «Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников» Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.

Финансы Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Энергетика Беглов поблагодарил «Газпром» за позицию по снижению тарифов По словам действующего главы города, благодаря конструктивной позиции руководства компании, которое приняло во внимание текущую экономическую ситуацию, удалось достичь договоренностей о переходе на физический метод распределения топлива.

Музыка Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура» Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.

Армия и оружие СМИ Китая поделились мнением относительно новой противоракеты России Информационный портал Sohu обнародовал информацию относительно российской противоракеты и ее испытаниях, сообщает "ПолитРоссия".

Шоу-бизнес Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.

Спорт Женская сборная России проиграла Бельгии в Лиге наций Женская сборная России по волейболу уступила Бельгии в седьмом матче предварительного раунда Лиги наций - 0:3. Россиянки потерпели шестое поражение на турнире.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Происшествия Россиянин назвал мэра козлом и заинтересовал следователей Житель города Буй в Костромской области записал видео, в котором пожаловался на состояние дорог в городе и назвал мэра козлом.

Происшествия Симоньян попросила Армению выдать России убийцу спецназовца ГРУ Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, как когда-то Россия выдала Еревану убийцу армянской семьи в Гюмри, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.