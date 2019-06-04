Политика

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолтаРИА Новости вчера в 17:15

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта по внешним долгам. Слова Зеленского передает его администрация в Twitter. По словам главы государства, сообщения о вероятном дефолте являются "слухами", которые не совпадают с его официальной позицией.
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По его словам, подобные сообщения — это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией, передает слова Зеленского пресс-служба
 его администрации.
Известиявчера в 18:58

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Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

РИА Новостивчера в 17:15

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

RT на русскомвчера в 16:54

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Газета.Ruвчера в 15:28

Зеленский назвал дефолт на Украине «слухами»

Московский Комсомолецвчера в 15:52

Зеленский заявил, что слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с его позицией

Росбалтвчера в 15:29

Зеленский заявил, что не собирается объявлять дефолт на Украине

Комсомольская правдавчера в 15:53

Зеленский заявил, что слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с его позицией

ТАССвчера в 15:07
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Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

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Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Обновлено вчера в 20:32
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные ягоды

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Политика

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Политика

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Кто станет новым премьер-министром Великобритании вместо объявившей о своей отставке Терезы Мэй, мировая общественность узнает не позднее 28 июля, передает телеканал Sky News со ссылкой на Комитет 1922.
Обновлено вчера в 16:58
Гаджеты

Названа стоимость телевизоров-картин Samsung для России

Телевизоры The Frame от компании Samsung, которые еще получили второе название телевизоров-картин, вскоре появятся в продаже в России.
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Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:09
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BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика

Всемирный банк в третий раз за год понизил оценку роста ВВП России

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Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35

Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Кино

Мединский объяснил удаление сцен из «Рокетмена» в России

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда сцен из фильма "Рокетмен".
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено 03 июня в 10:43
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
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Общество

Синоптики предупредили россиян о ночных заморозках

Сильный ветер и дожди 5 и 6 июня ожидаются на территории Башкирии, а ночью возможно похолодание до минус двух градусов.
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Футбол

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

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Наука

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Инженеры из Технологического института Джорджии под руководством Магнуса Эгерштедта (Magnus Egerstedt) вдохновились ленивцами и решили создать энергоэффективного робота, на основе которого можно было бы создать робота, способного лазать по веткам.
Обновлено вчера в 11:27
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Путин призвал избавиться от проблемы обманутых дольщиков

Президент России Владимир Путин призвал избавиться от позорного явления «обманутый дольщик».
Обновлено вчера в 11:06
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Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся

В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
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Политика

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

Обновлено вчера в 02:54
Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
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Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
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Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в Раду

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко заявил, что его партия будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах, а также предложил вернувшемуся на Украину экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать главой этой политической силы.
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Происшествия

Подземный пожар в Киселевске рядом с жильём. Люди эвакуируются

Сегодня, 4 июня на месте эндогенного пожара были начаты работы. Слой земли над местом возгорания снят.
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Шоу-бизнес

Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе

Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».
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Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»

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