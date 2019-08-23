Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией

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