Политика
Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхтеГазета.Ru 16:05
Избранный по итогам второго тура выборов президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он отдыхает в Турции на 40-метровой яхте, заявив, что ему "не нужны виллы". Как "человек простой", он, по подсчетам украинских журналистов потратит на отдых 1648 евро.
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