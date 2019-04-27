Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхтеГазета.Ru 16:05

Избранный по итогам второго тура выборов президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он отдыхает в Турции на 40-метровой яхте, заявив, что ему "не нужны виллы". Как "человек простой", он, по подсчетам украинских журналистов потратит на отдых 1648 евро.

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

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