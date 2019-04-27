Политика

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхтеГазета.Ru 16:05

Избранный по итогам второго тура выборов президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он отдыхает в Турции на 40-метровой яхте, заявив, что ему "не нужны виллы". Как "человек простой", он, по подсчетам украинских журналистов потратит на отдых 1648 евро.
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Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

Газета.Ru16:05

Зеленский опроверг сообщения турецких СМИ о его отдыхе на дорогой яхте

РБК10:56

Зеленский опроверг данные турецких СМИ об отдыхе на дорогой яхте

Говорит Москва08:30

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

RT на русском08:59

«Я человек простой»: Зеленский – о 40-метровой яхте

Вести.Ru08:45

Зеленский опроверг сообщения СМИ об отдыхе на дорогой яхте в Турции

Московский Комсомолец08:35

«Я за правду»: Зеленский отреагировал на сообщения о 40-метровой яхте

РИА Новости09:58
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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