Политика
Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхтеГазета.Ru 16:05
Избранный по итогам второго тура выборов президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он отдыхает в Турции на 40-метровой яхте, заявив, что ему "не нужны виллы". Как "человек простой", он, по подсчетам украинских журналистов потратит на отдых 1648 евро.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Культура
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Футбол
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Музыка
Лоза назвал шоу «Голос» ширпотребом после скандала с дочерью Алсу
Ранее iReactor писал, что победу Микеллы Абрамовой в финале «Голоса» прокомментировала продюсер и телеведущая Яна Рудковская.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено в 12:09
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Культура
Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие
В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова принимала таблетки для похудения
Обновлено в 00:30
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Игры
В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
Обновлено в 04:30
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Политика
Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Рома» на своем поле разгромила «Кальяри»
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Неизвестный положил нож на школьную парту японского принца
Неизвестный мужчина проник в среднюю школу, где учится японский принц Хисахито, являющийся единственным внуком императора Акихито и императрицы Митико.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено в 14:48
Политика
Песков пошутил, что Путин никогда не спит
Обновлено в 04:59
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет "Спартак" по окончанию нынешнего сезона.
Обновлено в 08:20
Автоспорт
Результат Гасли исключен из протокола квалификации
Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев
Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Футбол
Раньери: «Приход Конте в „Рому“ сделал бы меня счастливым»
Наставник "Ромы" Клаудио Раньери дал комментарий по поводу возможного назначения Антонио Конте главным тренером римлян в следующем сезоне.
Обновлено в 15:28