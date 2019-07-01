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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе. По его мнению, эта атака — «позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в регионе».

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