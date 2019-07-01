Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУИзвестия 14:58

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе. По его мнению, эта атака — «позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в регионе».
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Эдуард Басурин
Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом.
— Эдуард Басурин, военный деятельУтро.ru 12:24

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Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

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