Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе. По его мнению, эта атака — «позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в регионе».

Политика Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Происшествия Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна".

Экономика Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10% Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.

Общество Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.

Происшествия В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.

Экономика Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.

Космос Ученики «Протона» побывали на космодроме «Байконур» Пятерым ученикам - обучающихся в Инженерном классе Образовательного центра «Протон» посчастливилось побывать на космодроме «Байконур», где они увидели то, как подготавливают к запуску ракету-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ».

Экономика Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Происшествия В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.

Общество Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.

Авто Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.

Общество Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.

Игры СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077 Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».

Транспорт Пулково перенасытился в мае В Пулково подтверждают, что столкнулись с дополнительной нагрузкой на пограничные службы и инфраструктуру аэропорта 10 мая, но ситуация не является «системной».

Авто Fiat показал обновленный Fiat Ducato MY2020 Итальянская компания Fiat показала обновленную версию фургона Ducato с приставкой MY2020 в названии.

Наука Учеными обнаружено новое свойство света Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".

Космос Телескоп TESS открыл свою самую маленькую экзопланету Астрономы при помощи космического телескопа TESS открыли три небольшие экзопланеты у красного карлика, расположенного относительно недалеко от Земли.