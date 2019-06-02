Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в ХарьковеРИА Новости 10:43
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию. Мендель написала в фейсбуке, что глава государства советует городским властям обсудить проблему с жителями Харькова.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с жителями города ситуацию со сносом памятника маршалу Жукову, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.Коммерсантъ15:24
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