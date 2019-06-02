Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в ХарьковеРИА Новости 10:43

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию. Мендель написала в фейсбуке, что глава государства советует городским властям обсудить проблему с жителями Харькова.

Происшествия В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело после нападения с топором на сотрудника мэрии Следственный отдел Следственного комитета РФ по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело после нападения с топором на работника городской администрации.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Футбол Выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов девушка приедет в Россию Американская модель и блогер Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", рассказала о своих планах приехать в Россию, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России Предполагаемый убийца спецназовца Никиты Белянкина мог улететь из России, скрываясь от правосудия.

Общество Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Транспорт ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД Госавтоинсекция намерена лишить злостных нарушителей ПДД права пользоваться каршерингом, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Романа Мишурова.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Общество Финансовая безопасность: почему надо знать свою кредитную историю Если у Пал Палыча несколько кредитов из разных финансовых структур, более чем вероятно, что его кредитная история разбросана фрагментами по разным бюро.

Шоу-бизнес Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Энергетика Погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 3,8% Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в мае 2019 года уменьшилась, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 3,8% и составила 106,3 млн т, говорится в сообщении компании.

Политика Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.

Экономика ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.

Авто Полиция в Австралии начала переход на электромобили Tesla В австралийском штате Виктория полиция начала использовать в качестве патрульных машин электромобили, которые способны менее чем за три секунды набрать скорость до 100 км/ч.

Футбол «Ювентус» заинтересован в возвращении Погба «Ювентус» рассматривает возвращение в команду полузащитника Поля Погба.

Экономика Бразилия приостановила поставки говядины в Китай Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай.

Армия и оружие Российские военные спутники обеспечат высокоскоростную связь в Арктике До конца 2019 года вся российская группировка в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации.

Политика Китайских студентов предупредили о рисках обучения в США Министерство образования Китая предупредило своих граждан, а именно студентов, обучающихся на территории США, о том, что для них возрастают риски, вызванные политическим напряжением между Китаем и США, сообщают «Известия».

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Происшествия Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).

Культура Картину Петрова-Водкина продали на аукционе почти за $12 млн Картину художника Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» продали на торгах аукционного дома Christie's за £9,3 млн ($11,7 млн).