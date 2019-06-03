Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в ХарьковеРИА Новости 10:43

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию. Мендель написала в фейсбуке, что глава государства советует городским властям обсудить проблему с жителями Харькова.
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Зеленский призвал разобраться со сносом памятника Жукову в Харькове

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ТАСС10:25
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Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже

В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
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СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот»

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом в более чем 2,5 млрд рублей.
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Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
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Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
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Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
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С первой оценки рынка ассоциацией в 2010 году темпы роста в прошлом году оказались лучшими.
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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

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В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
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В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
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«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
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Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
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Новые поправки в Социальном кодексе Петербурга позволят получать поддержку от государства абсолютно всем жителям блокадного Ленинграда - вне зависимости от того, сколько именно времени они провели в городе.
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Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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