Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в ХарьковеРИА Новости 10:43
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию. Мендель написала в фейсбуке, что глава государства советует городским властям обсудить проблему с жителями Харькова.
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Происшествия
Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Происшествия
СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье
Обновлено в 11:38
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото
Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Происшествия
СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот»
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом в более чем 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 12:47
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
С первой оценки рынка ассоциацией в 2010 году темпы роста в прошлом году оказались лучшими.
Обновлено в 01:45
Политика
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Тарасов встретился с дочерью от первого брака
В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено в 06:37
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Футбол
10 футболистов покинули «Енисей»
«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
Обновлено в 11:15
Здоровье
Минздрав изменит правила оформления больничного
Изменения в правила оформления больничных внесли специалисты Минздрава, подготовив соответствующий законопроект.
Обновлено в 09:04
Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Спорт
IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Общество
В Петербурге появятся новые льготы для блокадников
Новые поправки в Социальном кодексе Петербурга позволят получать поддержку от государства абсолютно всем жителям блокадного Ленинграда - вне зависимости от того, сколько именно времени они провели в городе.
Обновлено в 11:41
Транспорт
Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня
Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.
Обновлено в 12:38