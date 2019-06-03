Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в ХарьковеРИА Новости 10:43

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию. Мендель написала в фейсбуке, что глава государства советует городским властям обсудить проблему с жителями Харькова.

Экономика Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3% Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.

Космос Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане 4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Общество Роскомнадзор включил владельца Tinder в реестр ОРИ Роскомнадзор включил компанию Match Group, LLC, владеющую мобильным сервисом Tinder, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Происшествия Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Политика Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.

Происшествия В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.

Шоу-бизнес Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.

Здоровье Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.

Происшествия Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.

Политика В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что предложение комитета ПАСЕ пригласить Россию на предстоящую сессию означает, что из регламента организации уходят нормы, не устраивающие Москву: «Лишение права голоса, тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других парламентских организациях».

Происшествия В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.

Футбол Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.

Политика Могерини предложила продлить санкции против России на год Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини предложила продлить до 23 июня 2020 года санкции против России, связанные с присоединением Крыма и Севастополя, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Происшествия В США разбился вертолёт. Погибли люди Три человека погибли при падении вертолёта в американском штате Арканзас, сообщает 3 июня телеканал KNWA News.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Кино Дэвид Линч получит почетную статуэтку «Оскар» В понедельник, 3 июня, стало известно о том, что Дэвид Линч получит почетную статуэтку "Оскар".