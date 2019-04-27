Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцевРИА Новости 17:00

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Религия Сербский игумен посоветовал не переедать после поста После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).

Гаджеты Новое ПО от Tobii защитит экран компьютера от посторонних глаз Новая версия программы Aware от шведских разработчиков из компании Tobii позволит пользователям защитить монитор своего компьютера от чужих взглядов.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Музыка Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети» В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.

Политика Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.

Транспорт Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Игры Попытки продвигать игры через Epic Games Store пока проваливаются Сообщается, что именно команда разработчиков инженерного симулятора Satisfactory стала первой отменившей релиз Steam своей игры для переноса релиза в Epic Games Store.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.

Авто Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля.

Происшествия Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.

Экономика Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.

Здоровье 121 год назад в России появилась скорая помощь Московский обер-полицмейстер закрепил за двумя полицейскими участками по одной карете скорой помощи 28 апреля 1898 года.

Происшествия На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.

Общество В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации 25 апреля Минюст РФ зарегистрировал несколько приказов Минздрава о новом порядке прохождения профосмотров и диспансеризации, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Происшествия Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.

Религия Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Президент России Владимир Путин по многолетней традиции принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Здоровье Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках Дмитрий Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Здоровье Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.

Гаджеты Apple уличили в удалении приложений с опцией «родительского контроля» Американская корпорация Apple стремится к монополии в области приложений, которые контролируют время использования мобильных телефонов.