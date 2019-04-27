Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцевРИА Новости 17:00

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

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