Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в БрюсселеРИА Новости 04:31
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе. В начале своего выступления на съезде партии "Слуга народа" Зеленский в шутку вспомнил о скандале.
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Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко назвала назначенные ему условия домашнего ареста максимально жесткими: он находится в квартире матери, по месту регистрации, общаться ему разрешено только с матерью, братом, адвокатами и следователями, пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему нельзя.
Обновлено в 08:04
Общество
Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова
Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Замглавы ОНК: прокуратура начала проверку по делу Голунова
Зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала о том, что располагает информацией о начатой службой собственной безопасности Министерства внутренних дел проверке по делу спецкора "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 09:20
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Обновлено в 06:17
Происшествия
Шесть человек пострадали в аварии с участием маршрутки в Подмосковье
Шесть человек пострадали в результате автоаварии с участием маршрутки, произошедшей на подъезде к аэропорту Быково в Московской области.
Обновлено в 08:16
Космос
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»
Обновлено в 08:55
Футбол
«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ
О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Культура
В Кремле объявили имена лауреатов Государственной премии
Обновлено в 08:18
Экономика
Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом
Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Наука
Установлен предел физической выносливости человека
Обновлено в 01:09
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца
Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Футбол
Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми
Обновлено в 09:13
Происшествия
Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова
Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56
Политика
Москалькова предложила вернуть в УПК довоенную норму
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила вернуть старую норму и отменить возбуждение уголовного дела по постановлению следователя, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Музыка
Сергей Лазарев матом наорал на Лободу на премии «Муз-ТВ»
Жуткий скандал на церемонии вручения премии «Муз-ТВ»: 36-летний российский участник «Евровидения» Сергей Лазарев матом наорал на свою коллегу, 36-летнюю певицу Светлану Лободу.
Обновлено в 08:23