Политика

Зеленский прокомментировал скандал с речью в БрюсселеРИА Новости 04:31

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе. В начале своего выступления на съезде партии "Слуга народа" Зеленский в шутку вспомнил о скандале.
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Зеленский в шутливой форме прокомментировал ситуацию с «плагиатом»

RT на русском07:31

Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

РИА Новости04:31

Зеленский пошутил про обвинения в плагиате речи Порошенко

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Зеленский пошутил про обвинения в плагиате речи Порошенко

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Зеленский шуткой ответил на обвинения в плагиате речи Порошенко

Газета.Ru08:21

Зеленский пошутил, не подсунули ли ему речь Порошенко

Life.ruвчера в 11:17

Скандал в Брюсселе: почему Зеленский пошел по пути Порошенко

НТВ08 июня в 13:45
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Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко назвала назначенные ему условия домашнего ареста максимально жесткими: он находится в квартире матери, по месту регистрации, общаться ему разрешено только с матерью, братом, адвокатами и следователями, пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему нельзя.
Обновлено в 08:04
Общество

Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова

Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Замглавы ОНК: прокуратура начала проверку по делу Голунова

Зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала о том, что располагает информацией о начатой службой собственной безопасности Министерства внутренних дел проверке по делу спецкора "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 09:20
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках

Обновлено в 06:17
Общество

Цивилев отреагировал на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено в 07:47
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Обновлено в 08:08
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с участием маршрутки в Подмосковье

Шесть человек пострадали в результате автоаварии с участием маршрутки, произошедшей на подъезде к аэропорту Быково в Московской области.
Обновлено в 08:16
Космос

Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Обновлено в 08:55
Футбол

«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ

О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Культура

В Кремле объявили имена лауреатов Государственной премии

Обновлено в 08:18
Экономика

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Наука

Установлен предел физической выносливости человека

Обновлено в 01:09
Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Футбол

Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми

Обновлено в 09:13
Происшествия

Финские пограничники приняли российскую яхту за «трехголового монстра»

Обновлено в 09:10
Происшествия

Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова

Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56
Политика

Москалькова предложила вернуть в УПК довоенную норму

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила вернуть старую норму и отменить возбуждение уголовного дела по постановлению следователя, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Музыка

Сергей Лазарев матом наорал на Лободу на премии «Муз-ТВ»

Жуткий скандал на церемонии вручения премии «Муз-ТВ»: 36-летний российский участник «Евровидения» Сергей Лазарев матом наорал на свою коллегу, 36-летнюю певицу Светлану Лободу.
Обновлено в 08:23
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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